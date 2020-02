Et Dieu dans tout ça ?

Calendrier liturgique et électoral

‘Une vaste escroquerie politique s’appuyant sur la vieillesse et la perte de lucidité d’un ancien archevêque voudrait faire passer l’un des candidats, sans véritable base électorale, comme l'élu de Dieu pour conduire l'opposition vers la victoire'.

Apparement, Togo Réveil n’apprécie guère la candidature d’Agbeyomé Kodjo à la présidentielle.

Cette situation, poursuit le journal, continue de créer le chaos au sein de cette opposition togolaise et plus particulièrement dans les rangs des six prétendants au trône.