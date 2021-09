L’arrêt de la publication rapport Doing Business par la Banque mondiale reflète les limites de l'application de classements standardisés pour mesurer la performance économique des pays, souligne jeudi L’Economiste.

L’on pourrait retrouver à court moyen terme une meilleure indication du climat des affaires qui repose beaucoup plus sur divers ensembles de données et non sur quelques mesures quantifiables et ajustables, écrit ce journal.