Focus Infos fait peau neuve. Le bimensuel inaugure ce mercredi une nouvelle maquette, plus aérée, plus dynamique, plus moderne.

Lancé en 2007 avec comme défi de proposer une information de qualité, fiable, crédible et indépendante, Focus Infos est venu s’inscrire dans la logique de développement d’une presse pluraliste, et celle du renforcement de la liberté d’opinion au Togo, écrit Kokouvi Ekpé Agboh, le directeur de la publication.

______

Sur abonnement