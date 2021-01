Le montant cumulé des transferts monétaires via les deux plate-formes mobiles (Flooz et T Money) entre 2015 et 2019 s'élève à 2 231 milliards de Fcfa, annonce Le Médium paru mardi.

La tendance devrait se confirmer et même s’accentuer en 2020. Le paiement via téléphone mobile est prisé par la population.

Pour les deux opérateurs, Moov Africa et TogoCom, c’est aussi un moyen de générer d’importants revenus en parallèle de ceux provenant des appels ou des datas.