Fact Checking

Une presse responsable, exacte et objective

L’ambassade des Etats-Unis organise chaque année un concours intitulé ‘Les lauriers du journalisme d'impact'. Il est ouvert du 11 février au 11 mars.

La thématique porte sur la santé, l’éducation, la gouvernance, l’économie, le développement ou la gestion de l’environnement.

L’objectif est en fait bien plus large et la finalité est de parvenir au Togo à ‘un journalisme professionnel et responsable qui constitue la mère de toute démocratie’, a rappelé mercredi David Gilmour, le représentant américain.

Pour Washington, la presse doit être libre, bien sûr, mais elle doit surtout être responsable, exacte et objective.

‘C’est plus important que jamais dans un environnement de fake news’, a martelé M. Gilmour.

David Gilmour (au centre) mercredi à Lomé

La presse togolaise s’est certes améliorée depuis quelques années sans avoir atteint toutefois le niveau de rigueur et de professionnalisme souhaités. A cela s’ajoute l’essor de centaines de sites d’information politiquement orientés dont le contenu rédactionnel est en partie constitué de fausses informations.

L’initiative américaine tombe à point, mais l’effort pour davantage de professionnalisme devra être poursuivi.