Droits de l’enfant : le Togo confirme son engagement

L’engagement des autorités togolaises en faveur des droits de l’enfant ne cesse de se renforcer.

C’est ce que souligne le journal Le Médium dans sa parution de mardi, mettant en lumière les avancées significatives enregistrées ces dernières années en matière de protection, d’éducation et de santé des enfants.

À travers l’adoption de lois spécifiques, la mise en œuvre de programmes de protection sociale et la collaboration avec les partenaires internationaux, le Togo s’efforce de créer un environnement plus sûr et plus inclusif pour chaque enfant.

Des efforts multisectoriels salués

Le journal revient notamment sur :

l’opérationnalisation des comités locaux de protection de l’enfance,

la lutte contre les violences basées sur le genre,

la lutte contre le travail et la traite des enfants,

ainsi que les campagnes d’enregistrement à l’état civil dans les zones rurales.

Ces actions traduisent la volonté des autorités de faire des droits de l’enfant une priorité transversale, touchant aussi bien le secteur de la justice que ceux de l’éducation, de la santé, et de la protection sociale.

Si des défis subsistent, notamment dans les zones à forte vulnérabilité sociale, la dynamique en cours est saluée par plusieurs acteurs, tant au niveau national qu’international.

Le gouvernement est appelé à poursuivre et renforcer ces efforts, afin de garantir un avenir digne et équitable à tous les enfants du pays.