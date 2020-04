Pour vaincre le coronavirus, il faut des sacrifices et de la discipline, averti mercredi l’hebdomadaire ‘SantéEducation’.

Le journal explique ce qu’est le covid-19, un virus très contagieux et potentiellement mortel.

La façon la plus simple de se protéger est de sortir le moins possible, d’observer les distances de sécurité et de se laver les mains le plus souvent possible. Le port du masque est recommandé.