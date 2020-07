Fin d'année explosive dans certains pays

L’impact négatif de la pandémie de covid-19 sur l’économie mondiale risque d’entrainer des troubles majeurs au second semestre 2020 dans certains pays, prévient un rapport d'un cabinet britannique de gestion des risques dont des extraits sont publiés vendredi dans L’Economiste.

Le rapport identifie 37 pays dans le monde, notamment en Afrique et en Amérique latine qui seront confrontés à des pics de « troubles majeurs.

Les pays les plus à risques sont le Nigeria, l’Iran, le Bangladesh, l’Algérie, l’Ethiopie, la République démocratique du Congo (RDC), le Venezuela et le Pérou. La Turquie et l'Egypte devront également se préparer à une fin d'année explosive.