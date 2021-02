Finance islamique pour le grand public

Togo Matin publie mercredi une pleine page de publicité pour Coris Bank Baraka.

Une activité dédiée au financement islamique.

La banque propose des services des produits et services en conformité avec les règles et les normes en matière de financement islamique.

Le terme finance islamique recouvre l’ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la loi coranique, qui supposent l’interdiction de l’intérêt, de l’incertitude, de la spéculation, l’interdiction d’investir dans des secteurs considérés comme illicites (alcool, tabac, paris sur les jeux, etc.), ainsi que le respect du principe de partage des pertes et des profits.