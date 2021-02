L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME/PMI (ANPGF) et l'établissement financier à caractère bancaire, African Lease Togo, viennent de signer une convention de partenariat, indique L’Economiste.

Il intervient dans le financement des équipements et de trésorerie d’entreprise, les services financiers, la gestion d’actifs, l’affacturage et reste à l’affût de toute opportunité de croissance qui se présente sur de nouveaux marchés et métiers.