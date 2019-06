L’un des partenaires présent au Forum Togo-UE est la société Togo Invest.

Elle a avec pour unique actionnaire unique l'Etat et est l'instrument financier stratégique à même de développer et de tirer profit des investissements durables visant à accélérer la croissance économique et à bâtir une économie forte, explique Togo Réveil.

En d’autres termes, Togo Invest est une sorte de fonds souverain.