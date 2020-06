Compte-tenu de la fermeture de l’aéroport et des frontières terrestres, l’arrivée de visiteurs ou de ressortissants togolais est nulle, à l’exception des personnes rapatriées.

Le Togo se prépare toutefois, comme les autres pays de la région, à rouvrir son aéroport.

Toute personne qui sera testée positive devra s’isoler 15 jours dans un hôtel dédié.

Mais, comme l’annonce mardi L’Union, ces ‘frais de séjour’ seront à la charge des ‘clients’ et non plus de l’Etat.

Le forfait covid est fixé à 500.000 Fca. Cela comprend l’hébergement, les repas et le suivi médical.