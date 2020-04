‘Il faut en finir au plus vite avec le coronavirus'

‘Il faut en finir au plus vite avec cette maladie qui coûte les yeux de la tête à tout le monde. Aucun pays ne peut se permettre de traîner dans cette situation’. Le Pr Majesté Watéba Ihou, infectiologue et Doyen de la faculté des sciences de l'Université de Lomé, espère que la pandémie s’achèvera le plus rapidement possible.

C’est ce qu’il indique dans les colonnes du Médium paru mardi.

Il salue au passage l’action déterminante jouée par le président de la République qui, dès le début de la crise, a pris les mesures nécessaires pour freiner la progression du virus et pour soigner les malades.