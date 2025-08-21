Rubriques

Microfinance : les dépôts grimpent

Le secteur de la microfinance dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UMOA) continue d’afficher une dynamique positive.

En adéquation avec les besoins de la population

Selon les données publiées par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et relayées jeudi par Eco & Finances, le volume des dépôts a atteint 2 560,9 milliards de Fcfa au 31 mars 2025, soit une progression de 4,1 % par rapport au trimestre précédent.

Cette performance témoigne de la confiance croissante des populations dans les institutions de microfinance (IMF), qui jouent un rôle clé dans l’inclusion financière au sein de la sous-région. Le secteur reste un pilier essentiel du financement des très petites et moyennes entreprises (TPME), particulièrement en zone rurale.

