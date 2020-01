'Il faut savoir écouter les critiques'

Faure Gnassingbé a donné quelques indications sur la façon dont il entend mener sa campagne.

Togo Matin publie vendredi des extraits des propos du chef de l’Etat lors d’une rencontre avec les responsables du parti UNIR.

‘Nous devons être humbles et reconnaitre que nous n’avons pas pu tout faire, nous n’avons pas su tout faire mais nous avons appris et nous ferons mieux la prochaine fois (…) ce n’est pas parce que nous sommes au pouvoir que nous sommes plus intelligents que les autres’, aurait déclaré le candidat.