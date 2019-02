‘Jean-Pierre Fabre incarne l’incapacité à conquérir le pouvoir’

Le visage de l’échec ! L’intéressé appréciera. Focus Infos paru mercredi publie en une une large photo de Jean-Pierre Fabre, l’opposant à la tête de l’ANC.

Il est bien évidemment caricatural, voire injuste de faire peser sur les épaules d’un seul individu, aussi peu frêles qu’elles puissent être, les échecs répétés du groupe auquel il appartient, temporairement ou opportunément, qu’il en soit le leader ou l’un des animateurs’, écrit le journal.

‘Jean-Pierre Fabre incarne plus que quiconque, l’incapacité à conquérir le pouvoir. Mais encore plus celle de se remettre en cause, en dépit du caractère avéré d’une stratégie inopérante, associée à une ligne illisible’, ajoute Focus Infos.