Kégué n'est pas aux normes

Le stade de Kégué pourrait ne pas abriter les prochaines compétitions officielles des sélections nationales pour n'avoir pas entièrement respecté les critères d'homologation des infrastructures sportives établis par la CAF, indique mardi L’Union.

La pelouse n’est pas en cause.

La CAF pointe du doigt l'absence de climatiseurs dans tous les vestiaires des équipes et des officiels, des bureaux sans mobilier, pas d’infirmerie et une salle anti-dopage non équipée.

Le plus grand stade du pays vient d’être rénové par la Chine.