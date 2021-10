Les pays les plus pauvres devraient être les plus durement touchés par les changements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et les cyclones, indique L’Economiste paru vendredi.

Et les pays africains sont parmi les plus vulnérables à ces impacts sur la sécurité alimentaire, la santé, les économies et les écosystèmes.

Ces questions essentielles seront débattues lors de la COP26 à Glasgow à partir du 31 octobre.