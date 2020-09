L'OIF nomme un Togolais en Afrique Centrale

Le Togolais Fademba Madakome Waguéna a été nommé représentant de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour l’Afrique Centrale, annonce lundi Forum de la Semaine.

Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de la profonde transformation et modernisation engagée par Louise Mushikiwabo depuis son arrivée à la tête de l'Organisation.

Elles traduisent l'importance qu’elle accorde à la qualité de la coopération avec les Etats et gouvernements membres et avec les organisations intergouvernementales partenaires, pour des résultats plus concrets sur le terrain.