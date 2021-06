L'appel des dirigeants africains

Face à la pandémie, l’Afrique court le risque d’une crise économique et sociale qui impose à l’échelle internationale un investissement massif dans la santé, l’éducation et la lutte contre le changement climatique, affirment Emmanuel Macron, Paul Kagame, président du Rwanda, Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud, Macky Sall, président du Sénégal, et Faure Gnassingbé, président du Togo, dans une tribune au « Monde » cosignée par vingt-sept autres chefs d’Etat, de gouvernement, ou de dirigeants d’institutions internationales.

L’Union paru mardi publie l’intégralité du texte diffusé le 2 juin dernier.