Après trois ans de négociations, les 79 pays de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et les 27 de l’Union européenne sont parvenus à un accord que les négociateurs en chef ont paraphé, mi-avril, et qui remplace l’accord de Cotonou.

Les négociations ont été complexes, souligne vendredi Imagine Demain.

L’accord doit maintenant être ratifié par le Parlement européen.