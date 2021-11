La menace terroriste ne doit pas être prise à la légère, titre vendredi Togo Matin.

Les autorités ont anticipé les risques depuis plusieurs années en renforçant la présence militaire à la frontière avec le Burkina Faso.

Des individus ont attaqué il y a quelques jours un poste militaire dans la préfecture de Kpendjal. On ignore leur nombre et leur motivation, mais on peut supposer que les assaillants n’étaient pas venus pour boire une tasse de café.