L'audiovisuel public va faire sa révolution

La TVT (télévision publique) et Radio Lomé aménageront bientôt dans de nouveaux locaux. Les studios, les régies et salles de montage et de mixage sont de dernière génération et tout numérique.

Il était temps car le diffuseur national devait faire avec une technologie obsolète dans des conditions de travail peu propices au métier.

Les travaux de modernisation, qui ont duré près de 18 mois, ont été réalisés par l’entreprise Power Construction Corporation of China sur financement du gouvernement chinois.

Les locaux devraient être inaugurés prochainement.