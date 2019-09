Le gouvernement togolais ne ménage aucun effort pour consolider ses relations avec l’Inde, indique lundi Togo Matin.

Le ministre délégué aux Affaires étrangères, vient d’achever une visite à Lomé.

New Delhi n’a pas attendu ce déplacement pour développer sa coopération. Des prêts ont été accordés par l’Exim Bank of India pour des projets dans les secteurs de l’électricité et de l’agriculture. Reste maintenant à attirer les entreprises privées.