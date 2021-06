Si le Mali est suspendu des instances de la Cédéao et si les chefs d’Etat ouest-africains ont condamné le second coup d’Etat mené en moins d’un an par Assimi Goïta, ils sont restés silencieux sur la désignation de ce dernier au poste de président, peut-on lire vendredi dans L’Union.

Pour ce journal, il est clair que la Communauté a entériné la nomination d’Assimi Goïta à la présidence.