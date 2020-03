Le coronavirus a eu raison de la contestation. Depuis une semaine, plus une déclaration, plus une conférence de presse d’Agbéyomé Kodjo et de Mgr Kpodzro. Constat dressé vendredi par Vérité des Peuples.

Avec la menace de pandémie, les priorités des Togolais sont ailleurs.

M. Kodjo estime qu’il est le véritable vainqueur de l’élection présidentielle du 22 février dernier.