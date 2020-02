‘Monitoring des médias en périodes électorales’, C’est le thème d’une réunion organisée mardi par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). Un thème on ne peut plus d’actualité alors que le Togo achève une campagne de deux semaines.

‘Nous avons les mêmes missions que la HAAC, celles d'assurer en ces périodes électorales une couverture qui garantit la libre expression des opinions', a déclaré Benaissa Asloune, directeur général de de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle du Maroc (HACA).

Des représentants des organismes du Bénin, du Burkina Faso sont également présents.

Dans l’ensemble, la couverture médiatique s’est déroulée sans accrocs. Des dizaines de journaux, radios sites internet et chaînes de télévision privés suivent au jour le jour les activités des candidats … en fonction de leur préférence politique.

Sur les médias d’Etat, l’équilibre a été respecté.

La HAAC a fait le job.