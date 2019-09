La HAAC veut des radios privées en région

De nombreuses radios privées émettent au Togo, mais elles se concentrent sur Lomé et sa région.

La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC) veut octroyer 9 nouvelles fréquences par appel d’offres.

Mais elles concernent uniquement l’intérieur du pays : Préfecture du Golfe, Agoe-Nyivé, Zio, Agou, Kpélé, Kozah, Dakpen, Tone et oti-Nord.

Ces zones sont pas ou peu couvertes par des stations privées.

La date limite des dépôts des dossiers auprès de la HAAC est fixée au 25 octobre.

Monter une radio n'est pas compliqué ; l’investissement est modeste. La suite s’avère plus hasardeuse. Il faut des moyens pour concevoir des programmes de qualité et payer journalistes et animateurs.

Compte-tenu de l’étroitesse du marché publicitaire et des faibles audiences, l’équilibre est incertain. Sans oublier la concurrence d'internet.