On ne peut pas cacher longtemps une braise sous un pagne, écrit mercredi Le Messager pour évoquer la crise au sein de la coalition de l’opposition.

‘L’avenir de la C14 est de plus en plus sombre. L’égoïsme de certains ont tué la dynamique unitaire et dans le camp de la coalition, c’est l’expression +grosse déception+ qui revient souvent sur les lèvres’, souligne le journal.