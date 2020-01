La fin du 'communiqué final' ?

Plusieurs organisations de presse ont souhaité la fin d’une coutume largement répandue qui consiste à rémunérer les journalistes qui participent à des conférences de presse. L’info est à lire lundi dans Nouvelle Opinion.

‘Nous exigeons l'arrêt sur les lieux de reportage, de la distribution de jetons de présence aux reporters et journalistes. Un phénomène qui dégrade et avilit l'image des professionnels des médias et met à mal leur réputation’, précise le communiqué.

L’appel est notamment signé par le Conseil national des patrons de presse (CONAPP), qui, en novembre dernier, avait demandé qu'à partir de janvier 2020, personne ne puisse inviter des journalistes pour une couverture médiatique sans avoir payé une facture au préalable.

La fin théorique de ce que l’on appelle le ‘communiqué final’ risque de ne pas faire l’unanimité.