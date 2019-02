La guérison est proche

La pose de la première pierre d’un hôpital ultra-moderne à Lomé aura lieu le 15 février, annonce Le Libéral.

Le journal donne des détails sur le projet. Un établissement de 11.000 M2 dédié aux soins, aux interventions chirurgicales et aux laboratoires et 7000 m2 pour les chambres.

L'hôpital Saint-Pérégrin*, c’est le nom choisi, pourra assurer 80.000 consultations et 10.000 interventions par an.

* Pérégrin Laziosi est un religieux servite italien reconnu saint par l'Église catholique. C'est le saint patron des malades incurables.

A l'âge de 60 ans, il est atteint d'une maladie incurable à une jambe. La veille de l'amputation, il descend à la salle du chapitre et va prier devant une fresque de Jésus Crucifié. Sa grande fatigue l'endort... dans un songe, Jésus se détache de la Croix, se penche sur lui et guérit sa jambe malade. Il se réveille en sursaut et constate que la douleur est disparue. Frère Pérégrin est guéri et profite de la nuit pour rendre grâce à Dieu.