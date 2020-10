La mission essentielle du GIABA

Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) vient d’assurer une session de formation destinée aux journalistes d’investigation, indique Waraa paru jeudi.

Le mandat du GIABA, un organe qui dépend de la Cédéao, demeure plus crucial maintenant que jamais, au regard de la nature des défis sécuritaires émergents.

L’objectif est de protéger les économies nationales et les systèmes financiers et bancaires des pays membres contre les produits du crime et de lutter contre le financement du terrorisme.