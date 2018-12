Focus Infos propose lundi un guide pratique des élections législatives. Utile à quelques jours du scrutin. On y apprend que l’âge moyen des candidats est de 41 ans. Plus de femmes qu’il y a 5 ans, mais on est encore très loin de la parité.

En l’absence de la coalition de l’opposition, c’est le taux de participation qui sera le plus scruté ; aussi bien par ceux qui ont adhéré au processus, que par ceux qui l’ont boycotté.

Pour ce journal, la participation est le principal enjeu du scrutin.