Sur les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l’ONU, le Togo coche de nombreuses cases, indique lundi Nouvelle Opinion.

Le journal évoque, notamment, l'accès à l'eau salubre et l’assainissement, la fourniture d’une énergie propre et à un coût abordable et la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres.