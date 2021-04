Jadis la cola était connue dans le milieu africain pour ses vertus aphrodisiaques, mais aujourd’hui, nos marchés sont inondés par des stimulant sexuels venus de Chine. La course à la molécule bleue Viagra s’est presque arrêtée, indique L’Union paru vendredi.

Cet aphrodisiaque trop sollicité sur le marché n’est plus que l’ombre de lui- même. Car, il existe, de plus en plus, sur le marché d’autres excitants sexuels qui sont en train de lui ravir la vedette dans le monde des stimulants sexuels.