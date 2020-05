Pandémie et crise économique sans précédent, le Liban est dans une mauvaise passe.

Une petite communauté togolais vit et travaille sur place. Mais pour certains, la situation est devenue très difficile. Plus d’emploi, plus d’argent. Ils souhaitent un rapatriement d’urgence, indique La Symphonie paru vendredi.

Le consul honoraire du Togo à Beyrouth qui fait de son mieux pour assister les Togolais sur place.