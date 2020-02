'Les Togolais veulent plus que des postures et des slogans’

‘A l’heure où les demandes sociales sont de plus en plus fortes et multiformes et que l’exigence d’une économie performante au service du développement doit guider toute action politique, le prochain président togolais devra nécessairement être un homme de vision, porteur d’un vrai projet, autre que des postures et des slogans’, écrit mercredi Jean-Paul Agboh, le directeur de la publication de Focus Infos.

Le patron du bimensuel estime que le scrutin du 22 février est d’un enjeu majeur car il intervient dans un contexte post-réformes constitutionnelles et institutionnelles.

La présidentielle est une nouvelle pierre dans la consolidation et le renforcement de l’édifice démocratique.

_____

