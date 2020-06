Le trafic à l’aéroport Blaise Diagne de Dakar s’est effondré de 97,5%, indique L’Economiste paru vendredi.

La plateforme est fermée au trafic commercial depuis plus de 2 mois. Situation identique dans les autres pays de la région. A Lomé, plus aucun vol depuis le 20 mars, à l’exception des rotations techniques d’Ethiopian Airlines, de l’activité cargo et des vols spéciaux.