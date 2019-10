Le retour de la Russie en Afrique doit-il inquiéter, s’interroge mercredi Togo Matin.

Certains affirment que Vladimir Poutine cherche surtout un marché pour écouler ses armes, indique le journal.

Moscou vend déjà beaucoup d’armement aux pays africains et depuis longtemps. Au-delà, la Fédération cherche à élargir son influence politique et à bâtir un réseau de soutiens en Afrique pour peser contre les Etats-Unis et l’Europe.