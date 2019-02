Réorganiser le football togolais et lutter contre la violence dans les stades, tels sont les deux grands défis du président de la Fédération togolaise de football, estime L’Audience paru mardi.

Des incidents violents se sont déroulés récemment entre supporters, joueurs et arbitres. Au delà des sanctions, la Fédération doit réfléchir à une stratégie plus globale sur la discipline et son fonctionnement.