Les diabétiques sont plus fragiles

Les études récentes ont montré que les personnes atteintes de diabète sont plus exposées à des cas sévères de covid-19.

En cas de diabète (de type 1 ou de type 2), l’élévation permanente de la glycémie peut altérer le système immunitaire et rendre plus vulnérable aux maladies infectieuses et à leurs complications, écrit mercredi Le Messager.