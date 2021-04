Les effets dévastateurs de la pandémie

La Banque africaine de développement (BAD) et l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) ont estimé, lors d’une table ronde, que le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19 nécessitait une vigilance accrue dans la promotion de la conformité des entreprises et de lutte contre la corruption, en particulier en Afrique.

L’Economiste paru lundi revient sur les conclusions de cette rencontre.

D’une ampleur inédite, la crise sanitaire suscite des risques de nouvelles formes de corruption pour lesquelles il faudra des réponses innovantes, estiment les participants.