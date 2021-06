Les évêques sonnent le tocsin

La vie chère sévit actuellement au Togo, constate jeudi La Nouvelle Tribune.

Une situation qui n’a pas laissé indifférente la Conférence des évêques du Togo. Elle est consciente des difficultés que les Togolais éprouvent pour vivre sainement et dignement, écrit le journal.

Nous sommes interpellés par la pauvreté de tant de citoyens et citoyennes qui éprouvent beaucoup de mal à subvenir à leurs besoins élémentaires et invitons les autorités et toutes les institutions à prêter une vigilante attention à ce défi à relever », indique le communiqué de la CET.

Le gouvernement ne reste pas les bras croisés, mais il ne fixe pas les prix dans une économie libérale.