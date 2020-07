Les hommes du jour

Kako Nubukpo (G) et Pascal Agboyibor

Deux Togolais sont à l’honneur ce dimanche.

Le premier est Pascal Agboyibor, classé 2e des 100 leaders du droit des Affaires en Afrique.

L’avocat et fils de Yaovi Agboyibor, décédé récemment, dirige le cabinet Asafo & Co spécialisé sur l’Afrique. Il a comme client Gécamines et beaucoup d’autres sur le continent.

Deuxième personnalité mentionnée parmi les 100 Africains les plus influents, Kako Nubukpo (53e place).

L’ancien ministre togolais est un farouche opposant au Franc fa. A ce titre, il est devenu en quelques années un acteur central du débat sur la réforme monétaire en cours en Afrique de l’Ouest.

Régulièrement consulté au sein des présidences africaines, il entend organiser, avant la fin de cette année, des états généraux de l’eco, la future monnaie ouest-africaine.

Jeune Afrique N°3091, août 2020