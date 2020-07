Les compétitions de D1 et de D2 ont été interrompues en raison de la pandémie. Du coup, les joueurs sont au chômage technique. Et leur situation financière est de plus en plus inquiétante, souligne mercredi Focus Infos.

Au Togo, les clubs ne sont pas assez riches pour verser les salaires alors que les championnats sont à l’arrêt.