Les médicaments s'achètent à la pharmacie

40% des médicaments vendus au Togo seraient des faux. Pire, des revendeurs de produits pharmaceutiques à la provenance suspecte viennent de se constituer en syndicat.

Dans un communiqué publié vendredi parL’Union, le ministre de la Santé, Moustafa Mijiyawa met en garde et rappelle les dispositions légales.

'L’importation et la distribution de médicaments et autres produits de santé au Togo sont strictement encadrées par la loi (…) toutes les activités relatives à l’achat, à la préparation, à la détention, à la vente et à la dispensation du médicament relèvent du monopole des pharmaciens, conformément au code de la santé’.