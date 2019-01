Les priorités du futur chef du gouvernement

Deux semaines après la démission de Komi Selom Klassou son successeur n’est toujours pas nommé. Ce qui favorise spéculations et fantasmes, écrit mercredi Focus Infos.

‘Quelle que soit la personnalité qui occupera le poste, sa priorité et celle de son équipe sera d’accompagner et de soutenir le processus de réalisation des réformes institutionnelles et constitutionnelles’, poursuit le journal.

En attendant la formation du gouvernement, l’équipe actuelle gère les affaires courantes. Pas de paralysie, l’Etat fonctionne normalement.