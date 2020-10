La société Siemens Energy a livré ces derniers jours une turbine à gaz destinée à la centrale de Kekeli, indique Togo Matin paru vendredi.

La centrale, développée par le Groupe Eranove, sera dotée d’une puissance installée de 65 MW et fonctionnera en cycle combiné, permettant de produire plus d’électricité sans consommation additionnelle de gaz et en limitant les rejets de CO2.