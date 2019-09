Lomé, capitale des diversités

Le 6è congrès de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle (FICDC) aura lieu en octobre à Lomé, indique Le Libéral paru vendredi.

Cet événement est organisé avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), du ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, de la Coalition française pour la diversité culturelle, de la Coalition togolaise pour la diversité culturelle et de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (Canada).