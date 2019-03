La recherche de financement pour la mise en œuvre du Plan national de développement (PND), se poursuit, indique jeudi Togo Matin.

Le pays a besoin de 7 milliards d’euros, dont 65% apportés par le secteur privé. Il faut donc aller à la rencontre des milieux d’affaires, dans le Golfe, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de vendre le projet et de lever les fonds qui permettront sa mise en œuvre le plus rapidement possible.

Ce PND a été élaboré pour la période 2018-2022.